Безглютеновая паска: как приготовить вкусную выпечку без муки

Современные проблемы требуют современных решений, а эта Пасха уже станет необыкновенная для всей страны из-за массовых ограничений и карантина. Однако как раз в таких условиях и стоит попробовать что-то новое, и безглютеновая выпечка - как раз подходит. Безглютеновая паска на венском тесте невероятно вкусная, мягкая и наполняет дом запахом свежей выпечки, а рецептом поделяться Українські Новини. Также в этом рецепте коровье молоко можно заменить на соевое, рисовое или миндальное. А вот дрожжи лучше взять свежие, с ними выпечка получается более мягкая. Безглютеновая паска. Фото: foodandmood.com.ua Ингридиенты: 500 г готовой безглютеновой смеси или 350 г рисовой муки + 100 г картофельной муки + 50 г муки из тапиоки или пшена + 2 ч.л. ксанановой камеди 17 г дрожжей 166 мл молока, при аллергии на коровье молоко используйте соевое, рисовое, миндальное и т.д. молоко и масло на растительной основе 100 г сливочного масла 166 г сахара 2 яйца щепотка соли 100 г изюма Приготовление: Масло растапливаем, дрожжи растворяем в теплом молоке, оставляем на полчаса. Яйца взбиваем с сахаром. Продолжая взбивать добавляем сначала растопленное масло, потом молоко с дрожжами. Хорошо все перемешиваем миксером. Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 8-10 часов. Опару лучше всего делать с вечера, а приступать к готовке уже утром. В поднявшуюся опару добавляем соль и перемешиваем. Понемногу добавляем муку и замешиваем тесто. Месить лучше миксером, так как безглютеновое тесто очень липнет к рукам. Добавляем изюм и еще раз хорошо перемешиваем тесто. Изюм можно предварительно залить кипятком на 15 минут. Раскладываем тесто по формочкам где-то на половину высоты. Тесто поднимается не так хорошо, как обычное. Формочки можно сначала смазать изнутри растопленным маслом. Накрываем формы полотенцем и кладем в теплое место на час-полтора. Запекаем безглютеновые куличи в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до золотистости. Приблизительно - 40 минут. Безглютеновую паску можно украсить традиционной глазурью - а как ее сделать, Українські Новини рассказали вот здесь. Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить творожную пасху и соленую пасху с оливками.