Безглютеновая паска: как приготовить вкусную выпечку без муки

Современные проблемы требуют современных решений, а эта Пасха уже станет необыкновенная для всей страны из-за массовых ограничений и карантина. Однако как раз в таких условиях и стоит попробовать что-то новое, и безглютеновая выпечка - как раз подходит. Безглютеновая паска на венском тесте невероятно вкусная, мягкая и наполняет дом запахом свежей выпечки, а рецептом поделяться Українські Новини.

Также в этом рецепте коровье молоко можно заменить на соевое, рисовое или миндальное. А вот дрожжи лучше взять свежие, с ними выпечка получается более мягкая.

Безглютеновая паска. Фото: foodandmood.com.ua

Ингридиенты:

500 г готовой безглютеновой смеси или 350 г рисовой муки + 100 г картофельной муки + 50 г муки из тапиоки или пшена + 2 ч.л. ксанановой камеди

17 г дрожжей

166 мл молока, при аллергии на коровье молоко используйте соевое, рисовое, миндальное и т.д. молоко и масло на растительной основе

100 г сливочного масла

166 г сахара

2 яйца

щепотка соли

100 г изюма

Приготовление:

Масло растапливаем, дрожжи растворяем в теплом молоке, оставляем на полчаса.

Яйца взбиваем с сахаром. Продолжая взбивать добавляем сначала растопленное масло, потом молоко с дрожжами. Хорошо все перемешиваем миксером. Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 8-10 часов. Опару лучше всего делать с вечера, а приступать к готовке уже утром.

В поднявшуюся опару добавляем соль и перемешиваем.

Понемногу добавляем муку и замешиваем тесто. Месить лучше миксером, так как безглютеновое тесто очень липнет к рукам. Добавляем изюм и еще раз хорошо перемешиваем тесто. Изюм можно предварительно залить кипятком на 15 минут.

Раскладываем тесто по формочкам где-то на половину высоты. Тесто поднимается не так хорошо, как обычное. Формочки можно сначала смазать изнутри растопленным маслом. Накрываем формы полотенцем и кладем в теплое место на час-полтора. Запекаем безглютеновые куличи в предварительно нагретой до 180 градусов духовке до золотистости. Приблизительно - 40 минут.

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