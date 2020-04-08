Офис Зеленского не хочет сообщать о сотрудниках в самоизоляции из-за коронавируса

Хотя Офис Президента продолжает командировки в карантин, но отказывается сообщить, есть ли среди его сотрудников заболевшие коронавирусом или самоизолированные.

Об этом свидетельствует ответ Офиса на запрос Українських Новин.

"Офис Президента Украины в период действия карантинных мер осуществляет и организовывает свою деятельность в соответствии с принятыми компетентными органами государственной власти решениями", – говорится в ответе на вопрос о том, сколько из сотрудников Офиса продолжают работать в обычном режиме, сколько – дистанционно, а сколько оформили оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск в связи с карантином.

Вопросы о том, пребывает ли кто-то из сотрудников на самоизоляции или обсервации, и есть ли среди работников заболевшие коронавирусом, Офис Президента решил проигнорировать и не отвечать на них.

Ранее Офис Президента сообщал, что при входе на Банковую в карантин охрана замеряет температуру всех сотрудников и посетителей, и при 37 и выше – рекомендует обратиться к врачу, а при отказе от термометрии не пускает в помещение.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента в последнее время стал достаточно скрытным: у Зеленского не знают кто и сколько платит за медгруз из Китая, о котором он постоянно рассказывает украинцам в видеообращениях, или на каких условиях президенсткий борт эвакуировал украинцев из Австрии.

Зеленский недавно обещал жесткие действия при уклонении от обсервации после возвращения из-за границы. Только за последние сутки в Украине более 200 зараженных коронавирусом.

Еще в средине марта коронавирусом заразился нардеп. В начале апреля в парламенте уже не менее 8 депутатов с коронавирусом. При этом Аппарат Рады не знает, сколько депутатов в самоизоляции из-за того, что контактировали с зараженными коллегами.