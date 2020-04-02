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02 апреля 2020, четверг, 10:53 343
Верховная Рада и партии 2020-04-02T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса

В Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Депутаты, Рада 9 созыва, Коронавирус в Раде
Верховная Рада
Верховная Рада

Аппарат Верховной Рады не владеет информацией о количестве лечащихся от коронавирусной инфекции COVID-19 или находящихся в самоизоляции депутатов парламента и сотрудников аппарата.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

"Управление делами Верховной Рады Украины в рамках компетенции сообщило, что не владеет информацией о количестве народных депутатов и сотрудников аппарата Верховной Рады Украины, которые болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 и проходят лечение в медицинских учреждениях", - говорится в нем.

В ответе аппарата отмечается, что законодательство предоставляет право доступа к уже существующей информации и не требует создания в ответ на запрос новой информации, в частности, путем проведения аналитической работы.

При этом отдельный документ по этому вопросу в аппарате парламента не создавался.

Согласно ответу на запрашиваемую информацию, создание такой информации требует обобщения, аналитической обработки данных и создания другим способом, и не попадает под действие положений ч.1 ст.1 Закона о доступе к публичной информации, которая гласит, что публичная информация - это отраженная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом

Также у нардепа Руслана Горбенко подтвердили коронавирус.

До этого Covid-19 диагностировали у народного депутата Сергея Шахова.

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