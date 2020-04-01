Обсервация обязательна. В случае уклонение от нее будут применяться жесткие действия, - Зеленский

В то время как Аваков угрожает посадить на 3 года всех, кто уклонился от обсервации после возвращения из-за границы, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что такие действия будут регулироваться на уровне государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Глава государства отреагировал на случаи, когда эвакуированные из-за границы украинцы уклонились от прохождения обязательной обсервации. Речь идет о недавнем бегстве граждан из аэропорта "Борисполь" и отеля "Казацкий".

Он также добавил, что обсервация является обязательной и без нее невозможно будет вернуться домой.

"А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно, государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровья миллионов граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.

Также всем, кто вернулся из-за границы, будут делать ПЦР-тесты на 5 день.