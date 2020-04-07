Власти не могут сказать, кто и сколько платит за регулярные поставки из-за рубежа медгруза

Офис Президента и Кабинет Министров не смогли ответить на вопрос о стоимости регулярных поставок из-за рубежа, преимущественно – из Китая, медицинских средств для противодействия коронавирусу, которым в Украине заразились почти 1,5 тыс. человек.

Об этом говорится в их ответах на запросы Українських Новин.

В марте Офис сообщил, что в Украину прибыли 2 самолета из Китая и 1 – из Южной Кореи с 550 тыс. экспресс-тестов, более 100 тыс. лабораторных ПЛР-тестов, более 400 тыс. респиратов, примерно 100 тыс. защитных костюмов, почти 50 тыс. защитных очков, почти 2,5 млн медицинских масок, дезинфекторами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Агентство интересовалось, являются ли поставляемые средства гуманитарной помощью или закупаются, и просило указать условия закупок, источник финансирования и стоимость продукции.

Офис Президента ответил, что медсредства закупались по договоренности Президента Владимира Зеленского с бизнесом при участии Верховной Рады и Кабмина.

"Значительные партии медицинского груза постоянно доправляют в Украину спецбортами или чартерными рейсами, которые эвакуируют на родину украинских граждан из пунктов-хабов. Закупка медицинских средств в Китае произошла во исполнение договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского с представителями бизнеса. В решении вопросов доставки груза принимали участие народные депутаты и правительственные чиновники", - сказано в ответе.

Вместо ответа на остальные вопросы Офис продублировал одно из сообщений пресс-службы из официального сайта, которое не связано с ними.

Государственное управление делами, которое обеспечивает деятельность Президента, Кабмина, Рады и отвечает за государственное авиационное предприятие, ответило, что не располагает запрашиваемой информацией, поскольку она не была зафиксирована каким-либо образом в процессе выполнения им своих обязанностей.

В свою очередь Министерство иностранных дел заявляло о сотрудничестве с Офисом Президента относительно организации бортов в Китай для налаживания систематической поставки грузов и анонсировало на своем сайте получение гуманитарной помощи от Китая.

Однако на запрос о деталях получения такой гуманитарной помощи или закупок МИД ответил, что не располагает такой информацией.

"МИД и причастные зарубежные дипломатические учреждения Украины, в случае соответствующего обращения, обеспечивают получение дипломатических разрешений на пролет и посадку самолетов, осуществляющих чартерные рейсы за границу с целью перевозки специального груза. МИД Украины не является распорядителем информации об условиях, стоимости и других финансовых аспектах приобретения украинской стороной за рубежом средств для борьбы с коронавирусом COVID-19", - сказано в ответе.

Кабинет Министров также заявил, что не является распорядителем запрашиваемой информации и обязал предоставить ответы Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики, которые ответствены за медсредства и гумпомощь соответственно.

Однако министерства за более чем 2 недели так ничего и не ответили в нарушение закона о доступе к публичной информации, который обязывает предоставлять ответ в течение 5 рабочих дней.

В то же время Офис Президента анонсировал, что до конца текущей недели в Украину прибудет еще 7 самолетов со спецсредствами для противодействия коронавирусу.

Как сообщали Українські Новини, в марте Зеленский собрал олигархов на Банковой. Офис Президента пояснил, что Зеленский попросил бизнес помочь в борьбе с коронавирусом.