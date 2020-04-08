В Украине почти 1,7 тыс. зараженных коронавирусом, за сутки погибли 7 человек

7 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 206 до 1 668, количество умерших от заболевания - на 7 человек до 52 по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 09:00 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 206 новых случаев", - сказано в нем.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Киеве (256), Черновицкой (273) и Ивано-Франковской (198) областях.

В Тернопольской области зафиксированы 168 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 120 случаев, в Винницкой - 89, в Черкасской - 80, в Кировоградской области - 57, в Сумской - 56, в Запорожской области - 45, в Ривненской - 44 случая.

43 случая заболевания выявлены в Закарпатской области, 41 случай - в Днепропетровской, по 36 случаев - в Волынской и Львовской областях, 32 случая - в Одесской области, 21 случай - в Житомирской области, 17 случаев - в Полтавской, по 15 случаев - в Херсонской и Хмельницкой областях, 11 случаев - в Донецкой, 7 случаев - в Черниговской и 5 случаев - в Харьковской областях.

В Николаевской области до сих пор нет официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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Тем временем в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 453. По состоянию на утро 8 апреля погибли от вируса 82 133 человек, вылечились – 301 385.

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