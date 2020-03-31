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31 марта 2020, вторник, 13:36 11 Документ
Президент 2020-03-31T13:37:17+03:00
Українські Новини
У Зеленского не знают сколько стоил рейс президентского борта для эвакуации украинцев из Австрии

У Зеленского не знают сколько стоил рейс президентского борта для эвакуации украинцев из Австрии

Виолетта Чайковская
Госуправление делами при Президенте, ГУД, Карантин, Эвакуация, Госуправление делами, Авиапредприятие, Коронавирус, Государственное управление делами, Владимир Зеленский, Зеленский, Офис президента, Офис Президента Украины, госавиапредприятие
Самолет Президента эвакуировал украинцев. Фото: president.gov.ua
Самолет Президента эвакуировал украинцев. Фото: president.gov.ua

Офис Президента, Государственное управление делами (ГУД) и государственное авиационное предприятие "Украина" не располагают информацией о стоимости рейса борта Президента Владимира Зеленского для эвакуации украинцев из Австрии в связи с закрытием границ из-за карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса.

Об этом говорится в их ответах на запросы Українських Новин.

18 марта Офис Президента сообщил, что президентский самолет эвакуировал 33 украинцев, которые не могли самостоятельно выехать из Австрии, чтобы вернуться домой, из-за закрытия границ в связи с карантином.

В то же время Офис не смог предоставить агентству информацию о расходах государственного бюджета на организацию рейса и обеспечение профилактических мер, и о доходах госавиапредприятия от стоимости билетов на него.

"Специальный борт был использован по поручению главы государства, прежде всего, с гуманитарной целью… Для предоставления информации о средствах на организацию и обеспечение упомянутого рейса, а также проведенных профилактических мерах для предотвращения распространения заболевания коронавирусом, ваш запрос отправлен в Государственное управление делами", – сказано в ответе.

При этом Офис пояснил, что Австрия была избрана в связи с возможностью посольства именно в этой стране оперативно получить разрешительные документы, а аэропорта Вены быстро принять спецрейс.

В то же время Госуправление делами, хотя именно ему Зеленский поручил  обеспечить эвакуацию из Австрии украинцев, также не смогло ответить на вопрос о стоимости рейса.

"Документы на оплату запрашиваемых вами расходов в Государственное управление делами не поступали", – ответило ГУД.

В свою очередь авиапредприятие сообщило, что его самолеты не использовались для эвакуации украинцев из других стран, но сколько стоил австрийский рейс, рассказать не смогло.

"Государственное авиационное предприятие "Украина" является распорядителем информации об использовании бюджетных средств. По состоянию на дату поступления запроса, документов на оплату запрашиваемых вами расходов, связанных с организацией рейса, у предприятия нет", - сказано в ответе.

При этом авиапредприятие сообщило, что пассажирам и экипажу рейса были выданы средства индивидуальной защиты и дезинфецирующие средства, а после выполнения полета самолет был продезинфицирован, была проведена контрольная внутренняя уборка салона, а все 9 членов экипажа ушли в 14-дневную самоизоляцию.

Будут ли президентские борты использованы для эвакуации украинцев из других стран в будущем, ни Офис Президента, ни Госуправление делами, ни госавиапредприятие "Украина" не ответили.

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Украина закрыла авиапространство, а с 28 марта Украина закрыла границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений. Теперь пересечь границу можно на автомобиле либо пешком. При содействии дипломатических учреждений с начала карантина в Украину из-за границы вернулись 145 тысяч украинцев. В то же время еще 11,5 тыс. украинцев за границей ожидают эвакуации домой после закрытия границ.

За авиарейсы Зеленского заплатят 56 млн гривен в этом году.  В 2019 году  расходы Госуправделами при Президенте на авиауслуги составили 278 млн гривен, а в 2020 утверждены на уровне 290 млн гривен.

В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал продать самолеты Президента "к чертовой матери" и летать на рейсовых. Однако позже выяснилось, что Зеленский не продаст президентские самолеты  – уже в статусе главы государства он объяснил, почему обещание не может быть выполнено.

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