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16 марта 2020, понедельник, 19:52 12
Общество 2020-03-16T19:59:20+02:00
Українські Новини
Видео дня: в Харькове пенсионеры подрались за маски

Видео дня: в Харькове пенсионеры подрались за маски

Ярина Вацяк
Карантин, Видео дня, коронавирус в Украине, Коронавирус в Харькове

В Харькове возле здания горсовета, где раздавали бесплатные маски, толпа людей устроила давку. В то же время Харьков один из немногих городов, который не ввел тотальный карантин, чтобы закрыть кафе, рестораны и бары.

Видео опубликовано на Youtube-канале "Горожане".

Местный активист раздал тысячу масок бесплатно. На кадрах видно, что большинство людей в образовавшейся толпе были пенсионерами, для которых коронавирус наиболее опасен.

Как сообщали Українські Новини, в список ограничительных мер во время карантина входит также закрытие метрополитена и ограничение пассажирских перевозок в общественном транспорте.

Также Зеленский просит Минздрав временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры.

Кроме того, Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Многие города Украины закрываются на карантин с 17 марта. Так, Черкассы закрываются на карантин, работать будут только продмаги и аптеки. Также карантин объявили в ОдессеЗапорожьеКиеве и других городах. 

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