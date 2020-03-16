Видео дня: в Харькове пенсионеры подрались за маски

В Харькове возле здания горсовета, где раздавали бесплатные маски, толпа людей устроила давку. В то же время Харьков один из немногих городов, который не ввел тотальный карантин, чтобы закрыть кафе, рестораны и бары.

Видео опубликовано на Youtube-канале "Горожане".

Местный активист раздал тысячу масок бесплатно. На кадрах видно, что большинство людей в образовавшейся толпе были пенсионерами, для которых коронавирус наиболее опасен.

https://www.youtube.com/watch?v=wgXre9PRJR0" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в список ограничительных мер во время карантина входит также закрытие метрополитена и ограничение пассажирских перевозок в общественном транспорте.

Также Зеленский просит Минздрав временно запретить плановые операции и осуществлять только неотложные меры.

Кроме того, Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Многие города Украины закрываются на карантин с 17 марта. Так, Черкассы закрываются на карантин, работать будут только продмаги и аптеки. Также карантин объявили в Одессе, Запорожье, Киеве и других городах.