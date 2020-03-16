Завтра официальный курс гривны продолжит падение. Курс валют на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD в то время, как Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 марта, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как НБУ впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке 12 марта, регулятор в период со 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации.

В понедельник, 16 марта, курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Темв ременем, на фоне резких скачков мировых цен нефть, а также кризиса, вызванного карантином из-за коронавируса, эксперты спрогнозировали сценарии на валютном рынке Украины, а также как ситуация повлияет на коммуналку и бензина.