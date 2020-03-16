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16 марта 2020, понедельник, 16:25 7
Финансы 2020-03-16T16:30:55+02:00
Українські Новини
Завтра официальный курс гривны продолжит падение. Курс валют на вторник

Завтра официальный курс гривны продолжит падение. Курс валют на вторник

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, прогноз курса валют
Курс валют
Курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD в то время, как Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

 Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 марта, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как НБУ впервые в 2020 году объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке 12 марта, регулятор в период со 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации.

В понедельник, 16 марта, курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Темв ременем, на фоне резких скачков мировых цен нефть, а также кризиса, вызванного карантином из-за коронавируса, эксперты спрогнозировали сценарии на валютном рынке Украины, а также как ситуация повлияет на коммуналку и бензина.

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