Заказчики и организаторы беспорядков в Новых Санжарах понесут наказание, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы массовых беспорядков в Новых Санжарах (Полтавская область) понесут наказание.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что некоторые граждане сознательно и нарочно сеяли среди людей панику, а потом подстрекали к протесту против размещения эвакуированных из Китая граждан в медцентре "Новые санжары" на обсервацию.

"Заказчики и организаторы понесут ответственность", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что видеокамеры зафиксировали виновных в организации беспорядков.

"Это известные всему миру "вирусологи" в спортивных костюмах, ранее замеченные как "уважаемые аграрии", которые выступают против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, который, наверное, готовятся к новым представлениям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции, есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что время, когда можно было зарабатывать политические баллы, закончилось.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков потрясен ситуацией с беспорядками в Новых Санжарах Полтавской области, связанными с размещением в медицинском центре данного населенного пункта эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев.

Также подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали.