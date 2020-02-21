подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
21 февраля 2020, пятница, 21:34 15
Общество 2020-02-21T21:37:23+02:00
Українські Новини
Заказчики и организаторы беспорядков в Новых Санжарах понесут наказание, – Зеленский

Заказчики и организаторы беспорядков в Новых Санжарах понесут наказание, – Зеленский

Елизавета Кесельман
Владимир Зеленский, Обращение Зеленского, Митинги, эвакуация украинцев из Китая, Новые Санжары
Владимир Зеленский.Фото: АП
Владимир Зеленский.Фото: АП

Президент Владимир Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы массовых беспорядков в Новых Санжарах (Полтавская область) понесут наказание.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что некоторые граждане сознательно и нарочно сеяли среди людей панику, а потом подстрекали к протесту против размещения эвакуированных из Китая граждан в медцентре  "Новые санжары" на обсервацию.

"Заказчики и организаторы понесут ответственность", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что видеокамеры зафиксировали виновных в организации  беспорядков.

"Это известные всему миру "вирусологи" в спортивных костюмах, ранее замеченные как "уважаемые аграрии", которые выступают против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, который, наверное, готовятся к новым представлениям, я хочу сказать следующее: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции, есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что время, когда можно было зарабатывать политические баллы, закончилось.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков потрясен ситуацией с беспорядками в Новых Санжарах Полтавской области, связанными с размещением в медицинском центре данного населенного пункта эвакуированных из Уханя (Китай) украинцев.

Также подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Обращение Зеленского Митинги эвакуация украинцев из Китая Новые Санжары

Для премьера и министров установили оклад в 5 сред...
В Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от п...
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает...
Мы стадо или нация? - Зеленский записал видеообращ...
Мы стадо или нация? - Зеленский записал видеообращение из-за ситуации в Новых Санжарах
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков
Новости
Заказчики и организаторы беспорядков в Новых Санжарах понесут наказание, – Зеленский 21:34
В Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом 21:27
Весенние каникулы 2020. Сколько школьники будут отдыхать весной 21:15
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Для премьера и министров установили оклад в 5 среднемесячных зарплат в экономике 20:42
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя 10:51
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
больше новостей
Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok