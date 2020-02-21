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21 февраля 2020, пятница, 14:16 106
Президент 2020-02-21T14:47:35+02:00
Українські Новини
"Средневековье. Нужен стартап по критическому мышлению", - Зеленский о Новых Санжарах

"Средневековье. Нужен стартап по критическому мышлению", - Зеленский о Новых Санжарах

Виолетта Чайковская
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Новые Санжары. Фото: Радио Свобода
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский считает, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя (Китай) из-за эпидемии коронавируса продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья, и необходимо учиться человечности, уважения друг к другу и критического мышления.

Об этом он сказал в ходе награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов, передают Українськi Новини.

"Чесно говоря, мы все время говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера, откровенно скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. К сожалению. давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подобрать неправильное слово. Я верю, что в ближайшем будущем у нас появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления", - сказал он.

Зеленский поприветствовал вернувшихся из китайского Уханя граждан, пожелал им здоровья и скорейшего возвращения домой к родным и близким.

Как сообщали Українськi Новини, сначала Минздрав засекретил места содержания эвакуированных из Китая людей. Было известно, что местные власти отказались поселить на карантин в Обухове эвакуированных из Китая.

До прилета самолета из Китая в Украину медики в Винниках Львовской области заблокировали госпиталь, чтобы им не привезли коронавирус.

В свою очередь Тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя. Также в Тернопольской области установили блокпосты против приезде эвакуированных из Китая. Кроме того, жители Тернопольской области пели молебен против коронавируса в их санатории.

Когда стало известно, что эвакуированных поселят на двухнедельный карантин в санатории в Новых Санжарах Полтавской области местные жители в течение дня проводили активные протесты. Во время беспорядков пострадали 9 полицейских и 1 гражданский, а правоохранители задержали 24 человека. Что происходило в Новых Санжарах и как там обстоит ситуация сейчас читайте по ссылке.

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