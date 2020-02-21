Беспорядки в Новых Санжарах: 23 задержанных отпустили, 5 правоохранителей госпитализированы

Полиция отпустила 23 задержанных вследствие беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, 5 правоохранителей госпитализированы.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Всего правоохранители задержали 24 человека, нарушавших правопорядок в Новых Санжарах 20 февраля.

Сулаев сообщил, что личности задержанных установлены, правоохранители провели с ними необходимые следственно-оперативные действия, в частности они были допрошены.

1 человека полиция задержала на 72 часа - необходимое время, по словам Сулаева, для сообщения о подозрении и решении вопроса о мере пресечения.

20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков.

5 правоохранителей были госпитализированы, 4 оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Спикер Нацполиции в Полтавской области сообщил, что сотрудники полиции получили различные травмы, в частности ранения в область головы и носа.

Гражданского также осмотрели, он отказался от госпитализации.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев.

Правоохранители задержали подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя украинцами.

Ранее в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.



Кроме того, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести 2 недели в медицинском центре "Новые Санжары" вместе с эвакуированными украинцами.



Тем временем Китай решает вопрос размещения трех недопущенных на эвакуацию украинцев, температура которых нормализовалась.