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21 февраля 2020, пятница, 20:37 151
Президент 2020-02-21T21:00:54+02:00
Українські Новини
Мы стадо или нация? - Зеленский записал видеообращение из-за ситуации в Новых Санжарах

Мы стадо или нация? - Зеленский записал видеообращение из-за ситуации в Новых Санжарах

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, Китай, Ухань, Офис президента, Новые Санжары

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая.

Соответствующее видео появилось на сайте Офиса Президента, передают Українські Новини.

"В истории каждой нации бывают времена, когда ей приходится сдавать нелегкий экзамен и отвечать на жизненно важные вопросы. Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или нация? Мы жители или граждане? Неоднократно мы сдавали этот экзамен успешно. История с коронавирусом и возвращением наших граждан - это очередной экзамен для нашего общества", - сказал Президент в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуации украинцев из китайского Уханя, в том числе журналистов, представителей Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

Зеленский отметил, что украинское государство меняет свое отношение к гражданам, чтобы каждый украинец знал, что родная страна его не оставит.

"И не важно, кто я - плененный моряк, политический заключенный, активист, который попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девушка с собачкой или любой обыкновенный человек, который оказался в эпицентре коронавируса - я украинец, а значит, что мое государство меня не оставит", - сказал он.

Президент также сказал, что помнит свою присягу отстаивать интересы каждого украинца.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья

Также он лично позвонил девушке, которая осталась из-за собаки в Ухане.

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