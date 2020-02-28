Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей

Президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду собраться 4 марта на внеочередное заседания для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей.

Об этом Українським Новинам сообщил собеседник в Офисе Президента.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины. Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сказал он.

Касается ли вопрос кадровых перестановок в Кабмине, собеседник отказался уточнить.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что проводил собеседование с бизнесменом Сергеем Тигипко для возможного назначения его в Кабмин. Также в СМИ появилась информация, что кроме Тигипко на пост премьера притендует Валерия Хорошковская.

Ранее в Верховной Раде не исключают отставку правительства.

Гончарук не представил Раде отчет о работе Кабмина до 4 февраля по поручению Президента Владимира Зеленского.

По результатам соцопроса, только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина.