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21 февраля 2020, пятница, 15:52 137
Общество 2020-02-21T15:55:58+02:00
Українські Новини
Скалецкой выделили отдельное помещение в медцентре "Новые Санжары"

Скалецкой выделили отдельное помещение в медцентре "Новые Санжары"

Елизавета Кесельман
Скалецкая, Зоряна Скалецкая, МОЗ, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Новые Санжары
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Фото: МЗУ
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Фото: МЗУ

После обнародования информации о том, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула санаторий, на своей странице в Facebook она написала,что находится в зоне обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом передают Українськi Новини.

"Вчера до поздней ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм безопасности. Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации", - написала министр.

Она отметила, что общается с экипажем самолета, доставившего украинцев и китайского Уханя.

"В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - подчеркнула Скалецкая.

Она сообщила, что в медцентре ей выделили отдельное помещение с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону.

Также министр пообещала информировать о ситуации в медцентре.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

Перед медцентром произошли столкновения местных жителей с правоохранителями.

Во время беспорядков пострадали 9 полицейских и 1 гражданское лицо.

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