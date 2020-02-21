Скалецкой выделили отдельное помещение в медцентре "Новые Санжары"

После обнародования информации о том, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула санаторий, на своей странице в Facebook она написала,что находится в зоне обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом передают Українськi Новини.

"Вчера до поздней ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм безопасности. Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации", - написала министр.

Она отметила, что общается с экипажем самолета, доставившего украинцев и китайского Уханя.

"В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - подчеркнула Скалецкая.

Она сообщила, что в медцентре ей выделили отдельное помещение с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону.

Также министр пообещала информировать о ситуации в медцентре.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

Перед медцентром произошли столкновения местных жителей с правоохранителями.

Во время беспорядков пострадали 9 полицейских и 1 гражданское лицо.