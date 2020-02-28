С украинцами, которые находятся в Италии, ведут разъяснительную работу через соцсети, — посол

Пока в Италии увеличивается количество заболевших коронавирусом, с украинцами, которые остались в стране, ведут разъяснительные беседы по профилактике COVID-19 с помощью социальных сетей и личного общения.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил посол в Италии Евгений Перелыгин.

Посол рассказал, что с украинцами в Италии общаются через соцсети трех украинских учреждений. Также с людьми общаются через ассоциации украинских граждан и персонально

Как сообщали Українські Новини, находящиеся в Италии украинцы не просят, чтобы их эвакуировали из страны.

Тем временем, болезнь вплотную подобралась с украинским границам: первый случай заболевания зафиксировали в Беларуси.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, коронавирус доберется и до Украины.

Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться.

Пока же во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире.