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28 лютого 2020, пʼятниця, 14:15 7
Суспільство 2020-02-28T14:19:07+02:00
Українські Новини
З українцями, які перебувають в Італії, ведуть роз'яснювальну роботу через соцмережі, — посол

З українцями, які перебувають в Італії, ведуть роз'яснювальну роботу через соцмережі, — посол

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії, коронавірус в українців

Поки в Італії збільшується кількість хворих на коронавірус, з українцями, які залишилися в країні, ведуть роз'яснювальні бесіди щодо профілактики COVID-19 за допомогою соціальних мереж і особистого спілкування.

Про це в бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив посол в Італії Євген Перелигін.

Посол розповів, що з українцями в Італії спілкуються через соцмережі трьох українських установ. Також з людьми спілкуються через асоціації українських громадян і персонально.

Як повідомляли Українські Новини, українці в Італії не просять, щоб їх евакуювали з країни.

Тим часом, хвороба впритул підібралася до українських кордонів: перший випадок захворювання зафіксували в Білорусі.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, коронавірус добереться і до України.

Тим часом, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий тип коронавірусу не можна назвати смертельним і розповіла, що робити, щоб не заразитися.

Поки ж у багатьох київських аптеках у продажі відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавірусу у світі.

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Українці в Італії не просять їх евакуювати через коронавірус, — посол
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