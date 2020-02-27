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  • Коронавирус нельзя назвать смертельным: пресс-секретарь Зеленского рассказала, как от него защититься
27 февраля 2020, четверг, 19:50 48
Политика 2020-02-27T20:11:34+02:00
Українські Новини
Коронавирус нельзя назвать смертельным: пресс-секретарь Зеленского рассказала, как от него защититься

Коронавирус нельзя назвать смертельным: пресс-секретарь Зеленского рассказала, как от него защититься

Ярина Вацяк
Юлия Мендель, коронавирус в Украине, Профилактика коронавируса
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook
Юлия Мендель. Фото: Iuliia Mendel/Facebook

В то время, как от коронавируса в мире уже умерли более 2800 человек, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным, поскольку 97% людей, которые были инфицированы - выздоровели, а от обычного гриппа умирает значительно больше людей.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook и дала советы, как защититься от коронавируса.

"Новый тип коронавируса - лишь одна из многих вирусных инфекций. От него можно традиционно защититься профилактическими средствами, как и при обычной простуде. А это значит, что надо тщательнее относиться к гигиене: часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком, используйте средства дезинфекции в помещениях - они убивают вирус. Вирус нельзя назвать смертельным. 97%, которые его подхватили, выздоровели. От обычного гриппа умирает больше людей", - написала Мендель.

Также она отметила, что Украина готова, если у гражданина Украины обнаружат этот тип вируса.

"Вы знаете все, чтобы быть здоровыми. Не верьте паникерам и не поддавайтесь на манипуляции. Трезвый ум и соблюдение гигиены - ваш залог остаться здоровым. Если кто-то паникует, напомните ему, что главное всегда оставаться человеком. И именно ситуации, когда вокруг бушуют эмоции и пытаются манипулировать людьми, покажут ваше истинное лицо", - написала Мендель.

Как сообщали Українські Новини, в Италии уже подтвержден случай заражения вирусом Covid-19 у украинки.

Тем временем,  во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире. Также ьыли названы аптеки, в которых еще можно купить маски.

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