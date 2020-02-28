В Украине будут одиночные случаи коронавируса, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украину не обойдёт коронавирус и одиночные случаи будут зафиксированы. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини. "Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", - сказал он. При этом, по его словам, власти готовы к этому, имеются необходимые силы и средства, а также 12,5 тыс. больничных мест. Данилов отметил, что во всем мире бушует коронавирус и его случаи в Украине неизбежны. Также Данилов считает лучшим лекарством от коронавируса лук, сало и чеснок. Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия). Ранее коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек. Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.