В Украине будут одиночные случаи коронавируса, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украину не обойдёт коронавирус и одиночные случаи будут зафиксированы.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", - сказал он.

При этом, по его словам, власти готовы к этому, имеются необходимые силы и средства, а также 12,5 тыс. больничных мест.

Данилов отметил, что во всем мире бушует коронавирус и его случаи в Украине неизбежны.

Также Данилов считает лучшим лекарством от коронавируса лук, сало и чеснок.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

Ранее коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.