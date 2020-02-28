Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты

Вспышки коронавируса COVID-19 в большинстве стран Европы усложнили ситуации для туризма, бизнеса и жизни людей в целом. Эпидемия в Италии привела к том, что туристы отменили 90% броней в Риме , на европейских и американских биржах продолжается падение котировок , а среди людей сеется паника, из-за которой они массово скупают маски и другие защитные средства по завышеным ценам. О том, что на самом деле происходит в мире расскажут Українські Новини.

Для начала немного фактов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27.02.2020, в Европе насчитывают:

621 подтвержденный случай заболевания;

зарегистрирован 51 случай у мужчин и 26 случаев у женщин (об остальных заразившихся информация отсутствует);

большинство заразившихся находся в возрастной категории от 45 лет;

Италия лидирует по количеству инфицированных (528), но такая цифра объясняется тем, что именно там больше всего людей прошли тесты на выявление вируса.

Данные ВОЗ по коронавирусу

Италия. Согласно последним данным, число подтвержденных случаев смерти соствляет 16 человек. В итальянских изданиях Repubblica и Corriere указано, что первые жертвы уже были серьезно больны и были в возрасте от 60 до 88 лет.

У одной из погибших вирус Covid-19 установили посмертно. Инфицированные болели или раком, или "воспаление легких", или другими серьезными заболеваниями. Коронавирус лишь усугубил ситуацию, как это бывает с любой болезнью, например в случае с тем же гриппом.

Вальтер Риккарди из "Всемирной организации здравоохранения" (OMS) сообщил, что из 100 заболевших, 80 могу спонтанно вылечиться, у 15 может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но их можно контролировать стационарно, а еще 5% оказываются в тяжелом состоянии, и из этих пяти 3% грозит летальный исход.

Немного статистики. На официальном портале эпидемиологического ведомства в Италии указано, что от гриппа в среднем ежегодно умирает около 200 человек, а от его осложнений до 8000 человек.

Итальянские власти не сидят на месте и вводят ограничительные меры, с целью взять под контроль вспышку распространения коронавируса по территории страны. Согласно BBC News, в небольших городах провинций Ломбардия и Венето вводится карантин, людям запрещают въезжать или выезжать в карантинные зоны, в учебных заведениях отменены занятия, перенесены многие спортивные мероприятия и карнавалы.

Была информации о том, как живут люди в Италии в условиях коронавируса. В целом, все спокойно. Людей на улицах чуть меньше из-за досрочного закрытия Венецианского карнавала и ограничения проведения массовых мероприятий. В Милане закрыты Дуомо и Ла Скала. Значительно меньше китайских туристов, а в остальном жизнь идет своим ходом, траспорт работает, магазины работают, дети после закрытия школ играют на улице.

Пост о коронавирусе в Италии

Пост о коронавирусе

К слову, все аэропорты работают в штатном режиме. Отмен рейсов или запретов на перелеты от органов властей любых уровней нет.

Данные на сайте авиаперевозчика Air France

По авиаперелетам стоит отметить, что ряд стран все же ввели ограничения на въезд НЕ гражданам своих государств, которые:

посетили Китай (провинция Хубэй или материковый Китай) в течение последних 14 дней,

или имеют китайский паспорт (выданный провинцией Хубэй или материковым Китаем);

посетили за последние 14 дней Южную Корею, Иран или другие страны, на которые могут распространяться ограничения.

Прежде чем лететь в ту или иную страну, стоит поитересоваться у авиакомпании и имиграционных служб об актуальных требованиях. Также часть стран ввела температурный скрининг, в том числе и Украина.

Украина. На данный момент нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, но это не мешает украинцам паниковать. Чего стоит только ситуация, когда в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения эвакуированных украинцев их Уханя.

Авиарейсы в Северную Италию (Милан, Бергамо и Венеция) осуществляют SkyUp и МАУ. Обе авиакомпании не меняли свое расписание по маршрутам в Италию. Информация аэропорта Борисполь по ситуации с коронавирусом изложена сайте.

Другие страны. В Европе в 20 странах зафиксировали случаи заражения. Больше всего в Италии, Германии, Франции и Испании.

Напомним, СНБО дал советы, как избежать коронавируса в числе которых была рекомендация избегать чихающих людей.

Также ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала советы, как не заразиться коронавирусом, отметив, что он не смертельный.