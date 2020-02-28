Жора Шокин По состоянию на 27 февраля от бушующего на Апеннинах коронавируса умерло уже 17 человек, еще 650 – заражены. Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, все умершие от коронавируса были пожилыми людьми. Абсолютное большинство зараженых проживают в итальянских регионах - Ломбардии и Венето. Более 40 человек в Ломбардии вылечились от заболевания. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о вреде "инфодемии" для страны. По его словам, противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии наносят ущерб экономике и репутации страны. Власти Италии настаивают, что страна остается безопасной - за исключением мест, в которых объявлен карантин, - и готова и дальше принимать гостей. Накануне Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что среди заболевших новым вирусом - 26-летняя украинка. "Українські Новини" взяли короткое блиц-интервью у посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, который рассказал о самой ситуации в Италии, о том, сколько украинцев находится на карантине из-за коронавируса, готовится ли их эвакуация на родину и сколько же на самом деле наших граждан постоянно проживает на Апеннинах. Вопрос: Обращаются ли украинцы об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса? Готовы ли вы поднимать этот вопрос? Ответ: Нет, до сих пор не обращались. Вопрос: Где в Италии, в каком регионе самая большая вспышка коронавируса? Ответ: Регион Ломбардия. Вопрос: Сколько украинцев находятся на карантине в Италии? Ответ: Подтвержден только карантин для родственников гражданки Украины, у которой был диагностирован вирус. Вопрос: Какие разъяснительные мероприятия проводит посольство среди украинцев в Италии? Ответ: Разъяснительная работа осуществляется через соцсети трех украинских учреждений в Италии и во время непосредственных контактов как с ассоциациями украинских граждан, так и в персональном общении. Вопрос: Не страшно ли нашим гражданам в Италии из-за коронавируса, и вам лично? Ответ: Никаких проявлений паники не было замечено среди наших граждан (включая дипломатов и консулов). Вопрос: Как чувствует себя наша гражданка, у которой обнаружили коронавирус? Ответ: Из-за ограничений по распространению персональных данных, больница ежедневно предоставляет только общую информацию: состояние не критическое, ситуация под полным контролем врачей. Вопрос: Сколько в целом наших граждан проживает в Италии, в том числе неофициально? Ответ: Точную цифру предоставить не сможет никто, но считается, что постоянно находится на Апеннинах где-то 400 тыс. наших граждан.