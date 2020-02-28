Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин: О коронавирусе в Италии, карантине украинцев и состоянии здоровья з

Українські Новини

Жора Шокин

По состоянию на 27 февраля от бушующего на Апеннинах коронавируса умерло уже 17 человек, еще 650 – заражены. Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, все умершие от коронавируса были пожилыми людьми. Абсолютное большинство зараженых проживают в итальянских регионах - Ломбардии и Венето. Более 40 человек в Ломбардии вылечились от заболевания. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о вреде "инфодемии" для страны. По его словам, противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии наносят ущерб экономике и репутации страны. Власти Италии настаивают, что страна остается безопасной - за исключением мест, в которых объявлен карантин, - и готова и дальше принимать гостей. Накануне Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что среди заболевших новым вирусом - 26-летняя украинка.

"Українські Новини" взяли короткое блиц-интервью у посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, который рассказал о самой ситуации в Италии, о том, сколько украинцев находится на карантине из-за коронавируса, готовится ли их эвакуация на родину и сколько же на самом деле наших граждан постоянно проживает на Апеннинах.

Вопрос: Обращаются ли украинцы об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса? Готовы ли вы поднимать этот вопрос?

Ответ: Нет, до сих пор не обращались.

Вопрос: Где в Италии, в каком регионе самая большая вспышка коронавируса?

Ответ: Регион Ломбардия.

Вопрос: Сколько украинцев находятся на карантине в Италии?

Ответ: Подтвержден только карантин для родственников гражданки Украины, у которой был диагностирован вирус.

Вопрос: Какие разъяснительные мероприятия проводит посольство среди украинцев в Италии?

Ответ: Разъяснительная работа осуществляется через соцсети трех украинских учреждений в Италии и во время непосредственных контактов как с ассоциациями украинских граждан, так и в персональном общении.

Вопрос: Не страшно ли нашим гражданам в Италии из-за коронавируса, и вам лично?

Ответ: Никаких проявлений паники не было замечено среди наших граждан (включая дипломатов и консулов).

Вопрос: Как чувствует себя наша гражданка, у которой обнаружили коронавирус?

Ответ: Из-за ограничений по распространению персональных данных, больница ежедневно предоставляет только общую информацию: состояние не критическое, ситуация под полным контролем врачей.

Вопрос: Сколько в целом наших граждан проживает в Италии, в том числе неофициально?

Ответ: Точную цифру предоставить не сможет никто, но считается, что постоянно находится на Апеннинах где-то 400 тыс. наших граждан.