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28 февраля 2020, пятница, 13:32 99
Внешняя политика 2020-02-28T13:57:08+02:00
Українські Новини
Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса, — посол

Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса, — посол

Таня Войтюк
Италия, Коронавирус, Вспышка коронавируса, коронавирус в Италии, коронавирус у украинцев
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE
Коронавирус в Италии. карта: Johns Hopkins CSSE

Граждане Украины, которые находятся в Италии - европейском эпицентре распространения коронавируса, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил посол в Италии Евгений Перелыгин.

"Нет, до сих пор не обращались", - сказал он.

По его словам, самая большая вспышка коронавируса в Италии зафиксирована в регионе Ломбардия. Посол сообщил, что на карантин из-за коронавируса помещены только родственники гражданки Украины, у которой был выявлен вирус.

Ранее Українськi Новини писали о том, как живут украинцы на территории Италии в условиях коронавируса. По последним данным, в Европе в 21 стране зафиксировали случаи заражения. Больше всего в Италии, Германии, Франции и Испании.

Тем временем Украина во всю продолжает подготовку ко встрече с коронавирусом. Помимо того, что на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни, в Киеве выбрали список больниц, которые примут людей с подозрением на коронавирус.

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