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24 января 2020, пятница, 07:18 290
Азия 2020-01-24T07:18:08+02:00
Українські Новини
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается

Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается

Кира Молчанова
Китай, Вирус, вирус в Китае, Супрун, Коронавирус в Китае
Вирус. Фото: pixabay
Вирус. Фото: pixabay

В Китае уже два многомиллионых города - Ухань и Хуанган - закрыли из-за вспышки вирусной пневмонии. Заболевание передается от человека к человеку, и от него уже умерли 17 пациентов, а около 600 человек оказались зараженными. Українські Новини разбирались, что такое коронавирус, какими путями он передается и как не заболеть.

Что такое коронавирус?

Коронавирус - это семейство вирусов, поражающее людей и животных. Свое название вирус получил из-за шиповидных отростков, которые напоминают корону. Коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт, дыхательную и нервную системы. Заболевания, которые они вызывают, чаще всего легко переносятся. Однако некоторые штаммы дают серьезные осложнения.  Так, атипичная пневмония, бушевавшая в мире в 2003-2004 годах, была вызвана одним из таких вирусов.

Коронавирусы способны быстро мутировать, чтобы шире распространяться. Этим объясняется внезапность вспышек и угасаний эпидемий разных вирусов: сначала ими болеют животные, потом вирусы мутируют, переключаются на человека, а затем снова на животных.

Новый коронавирус, который ученые называют 2019-nCoV или коронавирус Уханя, впервые был обнаружен в 2019 году. Изначально им заболели люди, которые посещали местные рыбные рынки, где, скорее всего, заразились от животных. 20 января 2020 года врачи впервые подтвердили передачу вируса от человека к человеку.

Как распространяется вирус, и почему закрывают города?

Инфекция распространяетсоя воздушно-капельным путем как любая другая пневмония. Ситуацию усложняет то, что сейчас в Китае - канун Нового года, а город Ухань - крупнейший в провинции транспортный узел. Традиционно китайцы много ездят накануне праздника, стремясь приехать к родственникам или друзьям. Есть риск, что из эпицентра заболевания поедут сотни тысяч людей, которые могли заразиться вирусом.

Сейчас коронавирус кроме Китая появился в Таиланде, Японии, Южной Корее, Тайване, Гонконге, США и Макао.

Чаще всего 2019-nCoV страдают люди с ослабленным иммунитетом, у которых уже есть какие-то болезни, или пожилые люди.

Как защитить себя от вируса?

Уляна Супрун на своей странице в Facebook отметила, что на данный момент не существует вакцины против нового коронавируса - она только разрабатывается. Чтобы защитить себя от болезни, предлагается:

  • часто и тщательно мыть руки мылом и водой;
  • не касаться грязными руками глаз, носа или рта;
  • избегать тесного контакта с больными людьми.

При обнаружении симптомов острой респираторной инфекции, чтобы не заразить других, нужно:

  • оставаться дома;
  • стараться избегать телесного контакта с другими людьми;
  • прикрывать рот и нос салфетками во время кашля и чихания, а потом тщательно мыть руки;
  • проветривать помещение и дезинфицировать поверхности.

Людям, которые сейчас находятся где-то вблизи зоны распространения вируса, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • поддерживать гигиену рук;
  • избегать посещения рынков животных и птиц;
  • избегать посещения больных;
  • обратиться к врачу в случае появления симптомов - кашля, лихорадки или трудности с дыханием;
  • звонить заранее, прежде чем ехать в больницу.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало актуальные предупреждения для тех, кто планирует ехать в Китай или уже там находится.

Так, чтобы не заболеть коронавирусом 2019-nCoV рекомендуется:

  • при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологическую ситуацию в регионе посещения и воздерживаться от поездки в город Ухань (провинция Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;
  • принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
  • избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещения рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобного;
  • не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
  • использовать специальные маски для защиты органов дыхания;
  • мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Как сообщали Українські новини, в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

Для ограничения распространения коронавируса в Пекине отменили празднование Нового года.

Опубликована инфографика, на которой видно, как коронавирус распространился по Китаю.

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