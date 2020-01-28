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28 января 2020, вторник, 19:05 7
Общество 2020-01-28T19:08:03+02:00
Українські Новини
Волынская область приостановила занятия в 7 школах из-за гриппа и ОРВИ

Волынская область приостановила занятия в 7 школах из-за гриппа и ОРВИ

Василь Трухан
Грипп

Волынская область констатирует приостановление обучения в 7 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщили в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Школы находятся в Камень-Каширском, Маневицком, Луцком и Гороховском районах.

Самая высокая активизация эпидемического процесса наблюдается в 4 районах области, где зафиксировано превышение эпидемического порога (Камень-Каширском, Локачинском, Маневицком, Любешвском районах) и в городе Нововолынск.

Рост заболеваемости вызван увеличением больных во всех возрастных группах, но наибольший рост наблюдается среди детей в возрасте от 5 до 17 лет (на 40%).

В течение прошлой недели острыми респираторными вирусными инфекциями в области заболели около 5,7 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек больше, чем неделей ранее.

Прирост заболеваемости составляет 29%.

Из числа больных почти 3,5 тыс. - это дети до 17 лет (61%).

Количество госпитализированных по поводу гриппа ОРВИ увеличилась вдвое и составляет 227 человек (4% от заболевших, из них 67% дети).

С начала эпидемического сезона (30 сентября 2019 года) уже переболели более 79 тыс. жителей области - это 7,7% населения.

Как сообщали Українські Новини, Киев приостановил занятия в 1 школе полностью и в 8 частично из-за гриппа и ОРВИ.

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