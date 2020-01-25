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25 января 2020, суббота, 06:30 52
Общество 2020-01-25T06:30:02+02:00
Українські Новини
Врачи назвали 7 самых распространенных мифов о гриппе

Врачи назвали 7 самых распространенных мифов о гриппе

Елена Новикова
советы врачей, эпидемия гриппа, Болезни, ОРВИ, МЗУ, Грипп
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

С начала октября 2019 года 11 человек умерли от осложнений гриппа. Некоторые люди несвоевременно обращаются к врачу, а кто-то путает грипп и ОРВИ. Также кто-то пытается лечить его народными способами. Это породило ложные суждения о гриппе, о них сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Грипп - это тяжела форма простуды

Грипп значительно опаснее простуды, особенно в тяжелой форме. Симптомы гриппа проявляются в острой форме. Как правило, это резкое повышение температуры (более 38 °С ), головная боль, боль в мышцах, кашель насморк и боль в горле. Симптомы простуды возникают постепенно и характеризуются общим недомоганием и ощущением "разбитости"

Можно заразиться вирусом гриппа через прививку

Вакцина, которую вводят человеку, не содержит в себе активный штамм вируса. Он не может передавать инфекцию и распространяться по организму.

После вакцинации люди иногда могут ощущать легкую боль в мышцах, на месте укола, слабость или небольшое повышение температуры. Эти симптомы протекают в легкой форме и исчезают в течении нескольких дней.

Витамин С подходит для профилактики

Нет никаких доказательств того, что ежедневный прием пищевых добавок или продуктов, которые содержат витамин С помогает в профилактике гриппа.

Чеснок и лук могут защитить от гриппа

Ни то, ни другое не может защитить человека от гриппа. Также чеснок и лук не обеззараживают воздух. Наоборот, если употреблять чеснок и лук в больших количествах, то это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Если выходить на улицу без верхней одежды, с мокрыми волосами или долго находится на сквозняке, то можно заболеть гриппом

Важно понимать, что только вирус, который попал в человеческий организм, может спровоцировать грипп. Вирусы более активны в зимний период, потому сезон гриппа чаще всего совпадает в холодными временами года.

Грипп лечится антибиотиками

Так как грипп - это вирусное заболевание, то лечить его стоит специальными противовирусными препаратами. Такие препараты не вылечивают от гриппа, а только смягчают симптомы и способствуют выздоровлению.

Антибиотики же подавляют функционирование или убивают бактерии и определенные микроорганизмы.  Врач может назначить антибиотики только в том случае, если проявится бактериальная инфекция, которая является одним из осложнений гриппа.

Чай с малиной и куриный бульон помогают выздороветь

Теплый чай и куриный бульон - источники жидкости, которую врачи рекомендуют пить людям, которые заболели гриппом и у которых высокая температура. Но они не помогают выздороветь.

Как сообщали Українські Новини, врачи рассказали о том, как проводить профилактику гриппа и что делать при первых симптомах. Также какие принципы помогут избежать нового смертельного коронавируса, который вышел за пределы Китая.

 

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