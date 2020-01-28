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28 января 2020, вторник, 15:56 51
Общество 2020-01-28T15:57:41+02:00
Українські Новини
В Запорожской области на 8% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Запорожской области на 8% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Валерия Драгомирова
ОРВИ, Эпидемический порог, Запорожская область, Грипп
Грипп
Грипп

В Запорожской области по данным на 27 января на 8% превышен эпидемический порог (средний многолетний показатель) заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"На 04 неделе (20.01.2020 по 26.01.2020) в области зарегистрировано 10 894 случаев острых респираторных инфекций. Показатель заболеваемости составил 639,0 на 100 тыс. населения, что на 27% выше чем на прошлой неделе и на 8% выше среднего многолетнего показателя", - говорится в сообщении.

Превышение эпидпорога зарегистрировано в Бердянске (на 7%) и в Запорожском районе (на 19%).

За минувшую неделю госпитализовано 338 человек (3,1% от числа заболевших), из них 66% дети до 17 лет.

Как сообщали Українськi Новини, из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы. Все школы закрыли в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

142 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ 13-19 января.

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