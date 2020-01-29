В Україні масово закривають школи на карантин: повний список областей

Через спалахи грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) в Україні багато шкіл продовжують закриватися на карантин в ряді областей.

Про те, в яких школах скасують заняття повідомляють Українські Новини.

Донецька область

З 30 січня буде припинено навчальний процес в школах Маріуполя. Тут у зв'язку з щоденним зростанням кількості хворих учнів на карантин закривають усі школи.

Крім того, ще у 59 школах Донецької області повністю зупинено навчання, а у дев'яти школах - частково. На карантин повністю були закриті школи в Добропіллі, Покровську, Селидовому, Мирнограді, Новогродівці, Лимані та Мангушському районі. Частково - в Маріуполі та Краматорську.

Кіровоградська область

У Кропивницькому відомо про закриття класів в школах № 32, 26, 16 і Новомиколаївської гімназії. При цьому місцева влада підкреслює, що підстави для введення карантину в місті відсутні.

Київ

Станом на 28 січня в Києві на карантин закрили одну школу, ще у восьми навчальний процес призупинено частково. При цьому епідемічний поріг в Києві на низькому рівні й не вимагає введення додаткових заходів.

Черкаська область

З 29 січня і до 9 лютого всі школи закриваються на карантин у Черкасах.

Волинська область

У семи волинських школах вже призупинили навчання. На карантин закрили школи в Камінь-Каширському, Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах. За словами завідувачки відділу обласного лабораторного центру Ірини Єнжиєвської, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському районах і в Нововолинську.

Луганська область

З 28 січня всі школи і садки Сєвєродонецька закриті на карантин. Очікується, що освітній процес відновиться через тиждень.

Миколаївська область

За даними Миколаївської ОДА, з 29 січня у Миколаєві через грип буде призупинено освітній процес у гімназії №2, спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел "Академія дитячої творчості" та школі № 61. Крім того, з 23 січня освітній процес призупинено у ЗЗСО № 1 імені О. Ольжича, а з 24 січня - у ЗЗСО № 24.

Одеська область

В Одесі з 28 січня загальноосвітні школи закриваються на двотижневий карантин. З минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідемічний поріг.

Сумська область

Через високі показники захворюваності на грип та ГРВІ закриваються 15 шкіл. Епідеміологічний поріг перевищено в Кролевецькому, Недригайлівському, Сумському, Тростянецькому районах, а також в містах Суми та Лебедин.

Вінницька область

У Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл. Навчання призупинили в освітніх установах Тиврівського, Тульчинського, Хмельницького та Жмеринського та районів.

Рівненська область

Рекордсменом за кількістю закритих шкіл є Рівненська область. Тут на карантин вже закрили 39 навчальних закладів.

Запорізька область

До кінця січня на карантин закриті всі школи і дитячі сади в Бердянську. В результаті зростання захворюваності призупинено роботу 51 класу в 27 школах Запорізької області, з яких 23 навчальних заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького і Чернігівського районів.

Житомирська область

У Житомирі карантин у школах через різке зростання кількості хворих на грип і ГРВІ триватиме до 5 лютого.

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