Грипп наступает: школы Днепропетровской области массово закрыли на карантин

В то время, как в двух областях Украины объявлена эпидемия гриппа,

Днепропетровская область приостановила занятия в 260 школах и 676 отдельных классах из-за гриппа и ОРВИ.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Днепропетровской областной государственной администрации.

Всего на карантин отправлено более 100 тыс. школьников.

Наибольшее количество школ на карантине - в Кривом Роге, Покрове, Никополе и Желтых Водах.

Как сообщали Українські Новини, за неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек.



Ранее в Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах. В Николаеве также закрыли школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ.