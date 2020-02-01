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01 февраля 2020, суббота, 12:55 23
Общество 2020-02-01T12:57:09+02:00
Українські Новини
Грипп наступает: школы Днепропетровской области массово закрыли на карантин

Грипп наступает: школы Днепропетровской области массово закрыли на карантин

Надежда Комендантова
Карантин, Карантин в школах, карантин в детсадах, Грипп, эпидемия, ОРВИ
Школьники. Фото: poliksal.uа
Школьники. Фото: poliksal.uа

В то время, как в двух областях Украины объявлена эпидемия гриппа, 

Днепропетровская область приостановила занятия в 260 школах и 676 отдельных классах из-за гриппа и ОРВИ.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Днепропетровской областной государственной администрации.

Всего на карантин отправлено более 100 тыс. школьников.

Наибольшее количество школ на карантине - в Кривом Роге, Покрове, Никополе и Желтых Водах.

Как сообщали Українські Новини, за неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек. 

Ранее в Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах. В Николаеве также закрыли школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

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