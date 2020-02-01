Грипп наступает: школы Днепропетровской области массово закрыли на карантин

В то время, как в двух областях Украины объявлена эпидемия гриппа, Днепропетровская область приостановила занятия в 260 школах и 676 отдельных классах из-за гриппа и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Днепропетровской областной государственной администрации. Всего на карантин отправлено более 100 тыс. школьников. Наибольшее количество школ на карантине - в Кривом Роге, Покрове, Никополе и Желтых Водах. Как сообщали Українські Новини, за неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек. Ранее в Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах. В Николаеве также закрыли школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ.