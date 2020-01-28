Ровенская область приостановила занятия в 39 школах из-за гриппа и ОРВИ

Ровенская область констатирует приостановление обучения в 39 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом Українським Новинам сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Превышение эпидемического порога зарегистрировано в Радивиловском (на 77%), Заричненском (на 30%), Костопольском (на 16%) районах, Остроге (на 48%) и Вараше (на 19%).

Прекращено обучение в 39 общеобразовательных учебных заведениях области (31 в Костопольском, 3 - Радивиловском, 1 - Заричненском, 1 - Корецком районах, 3 – в Остроге) и в 2 детских дошкольных учреждениях (Корецкий район).

За прошедшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Всего заболело 7819 человек, из них 5505 (70,4%) детей.

Госпитализированы 259 больных, из них 176 детей.

На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных с тяжелым течением гриппа, из них 1 ребенок.

Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ровенской области.