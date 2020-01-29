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29 января 2020, среда, 14:08 44
Политика 2020-01-29T14:08:22+02:00
Українські Новини
Во всех школах Мариуполя объявили карантин из-за гриппа и ОРВИ

Во всех школах Мариуполя объявили карантин из-за гриппа и ОРВИ

Ольга Фандорина
Мариуполь, Грипп, ОРВИ, Карантин в школах

Мариуполь (крупнейший город на подконтрольной Украине территории Донецкой области) решил приостановить занятия во всех школах с 30 января в связи с увеличением случаев заболевания школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии Мариуполя со ссылкой на приказ департамента образования в среду, передают Українські Новини.

Также занятия приостановлены во всех учреждениях внешкольного образования.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями... с 30 января года приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - говорится в сообщении.

Занятия возобновятся после стабилизации заболеваемости и соответствующего приказа департамента образования.

По данным на 28 января заболели 14% учащихся школ.

Как сообщали Українські Новини, из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы.

Также в Одессе и Бердянске все школы закрыли на карантин.

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