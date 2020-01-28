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28 января 2020, вторник, 09:49 57
Общество 2020-01-28T09:49:11+02:00
Українські Новини
Из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы

Из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы

Ольга Фандорина
Карантин в школах, Карантин, эпидемия, Грипп, ОРВИ

В Украине в восьми областях закрыли школы на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает Громадське.

Все школы закрыли в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

Временно приостановлено обучение в 9 школах в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.); в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской обл. – 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.); 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.); в 39 школах Ровенской обл.; 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.

Как сообщает РБК-Украина, по состоянию на 27 января в Донецкой области закрыли 59 школ, еще 9 частично приостановили работу. В Волынской области 7 школ приостановили обучение, в Сумской - 15, в Винницкой -  13, в Ровенской 39. Полностью закрывают школы в Северодонецке Луганской области (возобновят работу через неделю), в Житомире (карантин продлится до 5 февраля), в Одессе (откроются через две недели) и Бердянске Запорожской области. В самом Запорожье закрываются 27 школ.

Как сообщали Українськi Новини, осенью 2019 года в Одессе из-за вируса Коксаки закрывали на карантин классы.

Тем временем Министерство здравоохранения заявляет, что во всем мире по состоянию на 26 января новым коронавирусом 2019-nCoV заболело 2 014 человек, а умерло от него - 56, в Украине заболевание не зафиксировано.

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