Марина Порошенко уходит из созданного под нее фонда. Зеленский пишет новую Конституцию

В Украине выплатили крупнейшую в истории сумму по страховому случаю. Строительная фирма застраховала свои склады, и они сгорели. Компания получила 12 млн долларов компенсации. Страховая компания по этому случаю разослала торжественный пресс-релиз. Похвальная практика.



Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию, чтобы выполнить Минские соглашения. На встрече "Нормандской четверки" он обещал децентрализацию, то есть – усиление власти регионов. Но проект Зеленского охватывает более широкий круг вопросов. Он хочет поменять территориальное устройство Украины. Вместо городов, поселков и районов ввести общины и округа. В проекте Зеленского оккупированный Севастополь лишается специального статуса. Правда, в проекте вообще отсутствует особый статус Донбасса, ради которого и затевались изменения.



В областях и округах вместо глав обладминистраций Зеленский хочет ввести префектов. Они смогут отменять решения местных властей и вместе с Конституционным судом назначать внеочередные выборы. Критики сразу заметили президенту, что в результате такой децентрализации власть назначенных из Киева префектов будет несравнимо большей, чем власть местных общин.



Главный борец с коррупцией Сытник стал официальным коррупционером. Депутат Дубинский опубликовал соответствующее решение суда. Оно окончательное, и обжалованию не подлежит. Теперь главная интрига – сможет ли Сытник сохранить за собой пост главы НАБУ, учитывая решение суда.



Марина Порошенко, наконец, написала заявление об увольнении с поста председателя государственного Украинского культурного фонда. В этом году она потратила 700 млн грн на сомнительные культурные проекты. На 2020 год министр Бородянский дал ей еще 700 миллионов. Фонд был создан перед выборами под жену Порошенко. И теперь, судя по всему, его дни сочтены. Марина не смогла уйти красиво, проработав лишних полгода при президенте Зеленском. Напоследок она обвинила офис президента в своей отставке. Хотя очевидно, что она не выдержала общественной критики. В том числе – и десятки наших публикаций о ее работе.



Кличко активно готовится к выборам в Киеве. Его чиновники обещают сразу две новых линии метро. При том, что за 6 лет своего мерства Кличко не смог открыть ни одной станции метрополитена. А прославился он скандальным ограничением продаж жетончиков "по одному в руки".



Певица Ирина Федишин попала в ДТП. Ночью возвращалась с концерта и столкнулась с микроавтобусом.



Синоптики попытались дать прогноз погоды на всю зиму. Посмотрите, что из этого получилось. Забавно, какая будет точность этого прогноза?



До Нового года снега не обещают. Будет плюсовая температура.

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