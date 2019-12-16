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16 декабря 2019, понедельник, 14:23 2377
Экономика 2019-12-16T14:23:28+02:00
Українські Новини
В Украине выплатили крупнейшую сумму по страховому случаю

В Украине выплатили крупнейшую сумму по страховому случаю

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Страховая компания

Страховая компания "Универсальная" выплатила 272,6 млн гривен страхового возмещения национальному оператору рынка профессионального оборудования и инструмента "Будпостачу" после пожара на складе.

Об этом говорится в сообщении юрфирмы"Ильяшев и Партнеры", передают Українські Новини.

Отмечается, что 5 декабря СК "Универсальная", в которой было застраховано имущество компании "Будпостач", во внесудебном порядке возместила убытки, понесенные компанией в результате пожара, и выплатила 272,59 млн гривен страхового возмещения.

Пожар произошел на складе, который компания арендовала рядом с крупнейшим рынком Киева, в результате которого сгорела часть склада – более 10 тыс. кв. м, а также пострадали склады других арендаторов.

Судебная комплексная пожарно-техническая и металлографическая экспертиза установила, что пожар возник в результате короткого замыкания, нарушений требований правил пожарной безопасности выявлено не было.

Учитывая заключение экспертизы, показания свидетелей и другие собранные в ходе досудебного расследования доказательства, а также отсутствие в этом уголовном производстве составов преступлений, предусмотренных не только ст. 194, но и ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности), в июле 2019 года уголовное производство было закрыто.

Данная выплата является крупнейшей на украинском рынке страхования в 2019 году и одной из крупнейших за всю его историю. 

Как сообщали Українські Новини, в ноябре Канадская FFH Ukraine Holdings приобрела 99,66% акций страховой компании "Универсальная".

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