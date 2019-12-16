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16 декабря 2019, понедельник, 16:48 784 Документ
Судебная власть 2019-12-16T16:55:03+02:00
Українські Новини
Опубликовано решение суда, по которому Сытник признан коррупционером

Опубликовано решение суда, по которому Сытник признан коррупционером

Ярина Вацяк
Александр Дубинский, Суд, Коррупция, НАБУ, Артем Сытник

В сети появилось решение Апелляционного суда Ривненской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Документ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга Народа").

"Целый день набираем разных антикоррупционеров, чтобы выяснить, как они относятся к тому, что директор НАБУ Сытник приговором суда признан коррупционером.  Советник премьера Светлана Залищук и главред Укрправды Мусаева бросают трубку.  Активист Шабунин что-то несёт про необходимость читать законы. Борец за справедливость Лещенко рассказывает, что решение не окончательно" -  написал он.

В тексте документа отмечается, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Документ: Александр ДубинскийДокумент: Александр Дубинский

Как сообщали Українські Новини, Сарненский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.

Тем временем Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.

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