Опубликовано решение суда, по которому Сытник признан коррупционером

В сети появилось решение Апелляционного суда Ривненской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Документ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга Народа").

"Целый день набираем разных антикоррупционеров, чтобы выяснить, как они относятся к тому, что директор НАБУ Сытник приговором суда признан коррупционером. Советник премьера Светлана Залищук и главред Укрправды Мусаева бросают трубку. Активист Шабунин что-то несёт про необходимость читать законы. Борец за справедливость Лещенко рассказывает, что решение не окончательно" - написал он.

В тексте документа отмечается, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Документ: Александр Дубинский

Как сообщали Українські Новини, Сарненский суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.

Тем временем Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.