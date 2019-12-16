подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 декабря 2019, понедельник, 16:20 720
Происшествия 2019-12-16T16:24:49+02:00
Українські Новини
Певица Ирина Федишин попала в ДТП

Певица Ирина Федишин попала в ДТП

Ярина Вацяк
Авария, ДТП с певицей, ДТП в Ровенской области, Ирина Федишин
Ирина Федишин. Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn
Ирина Федишин. Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn

Известная певица Ирина Федишин попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), возвращаясь с концерта.

Об этом Фидишин сообщила на своей странице в Facebook.

"Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто", - написала она.

Певица также сообщила, что она провела ночь в больнице, но все обошлось травмами средней тяжести и шоком.

В то же время ZAXID.NET в пресс-службе Нацполиции в Ровенской области сообщили, что ДТП произошло в Здолбунове примерно в час ночи. Микроавтобус Mercedes-Benz, где находилась певица, поворачивал налево на АЗС. В этот момент водитель другого микроавтобуса решил обогнать Mercedes, притормозил для поворота, в результате чего произошло ДТП. На водителя микроавтобуса, совершившего обгон, составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области микроавтобус влетел в фуру, оба водителя погибли. Также в Ровно иностранец на BMW спровоцировал аварию с ВАЗом, погибла женщина.

Больше новостей о: Авария ДТП с певицей ДТП в Ровенской области Ирина Федишин

Архив
Новости
Безработица в Украине резко начала расти: на одну вакансию претендуют уже четыре человека 16:34
Ирина Федишин. Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn
Певица Ирина Федишин попала в ДТП 16:20
На Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго 16:17
Счетная палата засекретила положительный отчет о расходовании бюджетных средств НАБУ, - журналист 16:11
Львы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопарк
Львята из Бердянского зоопарка прибыли в заповедник ЮАР 15:55
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
После Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы, - нардеп Скичко 17:29
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok