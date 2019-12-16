Певица Ирина Федишин попала в ДТП

Известная певица Ирина Федишин попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), возвращаясь с концерта.

Об этом Фидишин сообщила на своей странице в Facebook.

"Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто", - написала она.

Певица также сообщила, что она провела ночь в больнице, но все обошлось травмами средней тяжести и шоком.

В то же время ZAXID.NET в пресс-службе Нацполиции в Ровенской области сообщили, что ДТП произошло в Здолбунове примерно в час ночи. Микроавтобус Mercedes-Benz, где находилась певица, поворачивал налево на АЗС. В этот момент водитель другого микроавтобуса решил обогнать Mercedes, притормозил для поворота, в результате чего произошло ДТП. На водителя микроавтобуса, совершившего обгон, составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области микроавтобус влетел в фуру, оба водителя погибли. Также в Ровно иностранец на BMW спровоцировал аварию с ВАЗом, погибла женщина.