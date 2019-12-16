В Киеве планируют построить еще две новые линии метро

Проект генерального плана Киева предусматривает строительство 2 новых линий метрополитена.

Об этом сообщил начальник коммунальной организации "Институт генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий, передают Українські Новини.

"В генеральном плане предусмотрено значительное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе развитие скоростного рельсового транспорта, продолжение существующих линий метрополитена, строительство новых линий метрополитена: четвёртой Подольско-Вигуровской и перспективной пятой",- сказал он.

Он также отметил, что генплан предусматривает увеличение площади парков и скверов на 2,3 тыс. га и уменьшение площади индустриальных предприятий до 5 тыс. га.

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отметил, что генплан бессрочен, однако должен обновляться каждые 5 лет.

Как сообщали Українські новини, две новых станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды" планируют открыть в 2021 году.

Ранее Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь.