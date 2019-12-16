подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
ONLINE
16.12.19 13:00 Пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате

16 декабря 2019, понедельник, 12:55 1923
Президент 2019-12-16T12:55:28+02:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов

Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Децентрализация, Префекты, Общины, Округи
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде изменить территориальное устройство Украины и ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти), зарегистрированном в Раде 13 декабря под № 2598, передают Українськi Новини.

Предлагается установить, что систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округи, области, Автономная Республика Крым.

Сейчас, согласно статье 133 Конституции, систему административно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и деревни.

Зеленский предлагает установить, что община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины, первичным субъектом местного самоуправления и юридическим лицом, а несколько смежных общин составляют округ.

Предусмотрено, что община осуществляет местное самоуправление непосредственно путем выборов, местных референдумов, местных инициатив.

Органами местного самоуправления общины является совет общины как представительский орган и исполнительные органы совета общины.

Окружные и областные советы представляют и реализуют совместные интересы общин.

В законопроекте Зеленского отсутствует поименное перечисление областей, в то время как сейчас в Конституции в составе Украины, кроме Крыма, Киева и Севастополя, перечислены 24 области.

При этом в законопроекте предусмотрено, что правовой статус Киева, как столицы определяется отдельным законом.

Сейчас Конституция предусматривает для Киева и Севастополя специальный статус, которого нет в законопроекте Зеленского.

Законопроект предусматривает, что порядок образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование общин, округов, областей, а также порядок образования, наименования и переименования и отнесения поселений к категории сел, поселков, городов определяются законом.

Изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

Как сообщали Українськi Новини, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации.

Тем временем по опросу София весной 2018, больше половины украинцев поддерживали децентрализацию власти.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Децентрализация Префекты Общины Округи

Архив
Новости
Субсидирование потерь в электросетях отменено 13:20
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 12:54
"Фридом Финанс Украина" и "Украинская биржа" возобновили интернет трейдинг в Украине 12:37
ДТП со школьным автобусом.
Под Тернополем автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибший 12:34
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
После Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы, - нардеп Скичко 17:29
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok