Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде изменить территориальное устройство Украины и ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти), зарегистрированном в Раде 13 декабря под № 2598, передают Українськi Новини.

Предлагается установить, что систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округи, области, Автономная Республика Крым.

Сейчас, согласно статье 133 Конституции, систему административно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и деревни.

Зеленский предлагает установить, что община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины, первичным субъектом местного самоуправления и юридическим лицом, а несколько смежных общин составляют округ.

Предусмотрено, что община осуществляет местное самоуправление непосредственно путем выборов, местных референдумов, местных инициатив.

Органами местного самоуправления общины является совет общины как представительский орган и исполнительные органы совета общины.

Окружные и областные советы представляют и реализуют совместные интересы общин.

В законопроекте Зеленского отсутствует поименное перечисление областей, в то время как сейчас в Конституции в составе Украины, кроме Крыма, Киева и Севастополя, перечислены 24 области.

При этом в законопроекте предусмотрено, что правовой статус Киева, как столицы определяется отдельным законом.

Сейчас Конституция предусматривает для Киева и Севастополя специальный статус, которого нет в законопроекте Зеленского.

Законопроект предусматривает, что порядок образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование общин, округов, областей, а также порядок образования, наименования и переименования и отнесения поселений к категории сел, поселков, городов определяются законом.

Изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

Как сообщали Українськi Новини, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации.

Тем временем по опросу София весной 2018, больше половины украинцев поддерживали децентрализацию власти.