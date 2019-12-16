Изменения Зеленского в Конституцию: об особом статусе Донбасса речь не идет

Внесенный Президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации не содержит упоминания об особом статусе Донецкой и Луганской областей или входящих в их нынешние границы территорий. Это следует из обнародованном на сайте Рады текста законопроекта. Зеленский не только не упоминает о каком-то особом статусе Донецкой или Луганской областей, но и в целом предлагает исключить из Конституции названия областей, оставив только наименование Автономной Республики Крым. Также из Конституции Зеленский предлагает исключить упоминание, что города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами, заменив его определением, что правовой статус Киева как столицы Украины определяется отдельным законом. Таким образом, Севастополь теряет закрепление в Конституции своего специального статуса. В законопроекте закреплено, что компетенция областных и окружных (административно-территориальная единица на замену районам в областях) советов определяется законом, а также законом регулируется полномочия местного самоуправления, в том числе и общин как ее первого звена. При этом в тексте документа нет прямого запрета законодательно предоставлять каким-то общинам, округам и областям особые полномочия. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в законопроекте №2598 предлагает Раде ликвидировать местные государственные администрации и ввести институт префектов до марта 2021 года, предоставив право областным и окружным советам формировать исполнительные комитеты. Также Президент предлагает парламенту изменить территориальное устройство Украины и ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов.Россия настаивает, что Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Ранее пикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. Тем временем по опросу София весной 2018, больше половины украинцев поддерживали децентрализацию власти.