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16 декабря 2019, понедельник, 06:05 94 Карта
Жизнь 2019-12-16T06:05:01+02:00
Українські Новини
Весна в декабре: температура до +14 продержится до конца недели

Весна в декабре: температура до +14 продержится до конца недели

Валерия Назаренко
Прогноз погоды, Декабрь, погода на Новый год, тепло, Погода на неделю
Потепление. Фото: parf.info
Потепление. Фото: parf.info

В то время как синоптики прогнозируют Новый год без снега, в Украину идет тепло до +14. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Faceboоk.

По словам синоптика, декабрь набирает весенние обороты. В ближайшие дни ожидается тепло +5+14. Не ожидается и осадков, так как антициклон.

В столице сегодня до +7 градусов. Дальше будет еще теплее.

"Картофель сажать не бегите, семена не скупайте, все же зима еще будет. Может", - написала Диденко.

Карта: Facebook/Наталья ДиденкоКарта: Facebook/Наталья Диденко

По данным Укргидрометцентра, до четверга по Украине будет солнечно, а температура воздуха +5+15 днем.

Погода в четверг. Карта: УкргидрометцентрПогода в четверг. Карта: Укргидрометцентр

В пятницу, 20 декабря, температура опустится до +4+10, местами пройдет дождь.




Как сообщали Українські Новини, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, 22-24 декабря пойдет "первый подход хорошего снега", а 28-29 декабря - второй подход снега. 

Также заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что весенняя погода останется в Украине до 20 декабря

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