Весна в декабре: температура до +14 продержится до конца недели

В то время как синоптики прогнозируют Новый год без снега, в Украину идет тепло до +14. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Faceboоk. По словам синоптика, декабрь набирает весенние обороты. В ближайшие дни ожидается тепло +5+14. Не ожидается и осадков, так как антициклон. В столице сегодня до +7 градусов. Дальше будет еще теплее. "Картофель сажать не бегите, семена не скупайте, все же зима еще будет. Может", - написала Диденко. Карта: Facebook\/Наталья Диденко По данным Укргидрометцентра, до четверга по Украине будет солнечно, а температура воздуха +5+15 днем. Погода в четверг. Карта: Укргидрометцентр В пятницу, 20 декабря, температура опустится до +4+10, местами пройдет дождь. Как сообщали Українські Новини, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, 22-24 декабря пойдет "первый подход хорошего снега", а 28-29 декабря - второй подход снега. Также заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что весенняя погода останется в Украине до 20 декабря.