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16 декабря 2019, понедельник, 06:00 10826 Инфографика
Жизнь 2019-12-16T06:00:02+02:00
Українські Новини
Лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

Лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды на зиму-2020. Фото: pixabay.com
Прогноз погоды на зиму-2020. Фото: pixabay.com

После аномально теплой осени и такого же нетипичного начала зимы со скорее весенней погодой Новый год принесет в Украину резкое изменение погоды. Так, серьезные морозы и снегопады синоптики прогнозируют уже с первых дней  января. 

Как пишет Метеопрог, британские специалисты утверждают, что последний месяц года принесет много теплых дней, но возможны периоды низких температур. Похолодания будут связаны с преобладанием циклонов с Атлантического океана. Атмосферные фронты принесут осадки, в основном мокрого снега. Снегопадов будет меньше, чем в предыдущие годы, а вот дожди – не исключены.

В январе погода встанет с ног на голову. Некоторые синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны. В то время как другие эксперты прогнозируют осадки из-за более высоких температур в это время года. Первый месяц следующего года будет влажным.

Метеорологи AccuWeather считают, что грядущая зима в Европе будет очень разной в зависимости от региона. Отдельные части нашего континента посетят стабильные погодные условия в течение всего сезона. Из-за атак морозного воздуха из Сибири зима в восточной Европе, от восточной Польши до Украины, будет с резкими, но непродолжительными похолоданиями.

Согласно ресурсу Gismeteo, декабрь в столице будет аномально теплым. А вот настоящая зима начнется только в январе нового 2020 года. Согласно данным ресурса, температура воздуха в январе снизится до -23 градусов в ночное время, а днем будет достигать от -13 до -16. Причем резкое похолодание начнется уже в первых числах месяца и достигнет пика на Рождество. Также начиная с первого же дня января Украину начнет засыпать снегом. Рекордные снегопады предварительно прогнозируются 4 января. 

Прогноз погоды на начало года от Гисметео.Прогноз погоды на начало года от Гисметео.

Прогноз синоптика Леонида Горбаня подтверждает, что январь и февраль будут довольно суровыми месяцами. Холодный воздух придет в Украину с Сибири и принесет морозы свыше 20 градусов.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем, ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю

Также в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

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