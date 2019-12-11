подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
11 декабря 2019, среда, 07:00 57 Новости дня
Общество 2019-12-11T07:45:01+02:00
Українські Новини
Лужков умер, а порохоботы свернули палатки на Банковой

Лужков умер, а порохоботы свернули палатки на Банковой

Елизавета Кесельман
нормандский формат, Юрий Лужков, Путин, Владимир Зеленский, Петр Порошенко

Сегодня весь день обсуждают итоги парижской встречи Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель. Главная новость в том, что он не привез никакой "зрады", как ожидали сторонники Порошенко, но и прорыва в установлении мира на Донбассе тоже нет. Есть небольшие тактические победы – новый обмен пленными, расширение миссии ОБСЕ, новые пункты пропуска. По газу четких договоренностей нет. Пожалуй, главным проигравшим по итогам парижской встречи стал Порошенко. Он обещал своим избирателям "зраду", а ее не случилось.

 
ГБР открыло новое дело против Порошенко по подозрению в госизмене в интересах России. Конечно, по заявлению Портнова. Он обвиняет Порошенко в подписании Минских соглашений, где тот согласился сначала провести выборы в Донецке и Луганске, а затем получить контроль над границей. Забавно, что именно против такой последовательности Порошенко собрал митинг в воскресенье и назвал это красной линией. В ходе парижского саммита стало понятно, что и сейчас контроль над границей является едва ли не главным камнем преткновения для проведения выборов.
Теперь сторонники Порошенко свернули свои гигантские палатки на Банковой и возвратились восвояси.
 
В Мюнхене умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Это случилось во время операции на сердце. Бывшего мэра столицы похоронят на престижном Новодевичьем кладбище.
 
У Пашинского изьяли пистолет, из которого он стрелял в прохожего Химикуса. Бывший депутат уже третий месяц находится в СИЗО, за то что выстрелил в ходе конфликта в ногу мужчине.
 
Депутат Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене скандального закона о языке, в связи с решением Венецианской комиссии. В пятницу Венкомиссия опубликовала многостраничный анализ, где назвала языковой закон несбалансированным, нарушающим права человека и права нацменьшин. И вот теперь Бужанский хочет отменить этот закон полностью.
Вчера ночью о русском языке поспорили Зеленский и Путин. Президент РФ упрекнул Зеленского, что со следующего года закроются все русскоязычные школы в Украине, на что Зеленский ответил, что он сам русскоязычный президент.
 
Скандальный сайт Миротворец утром заявил, что закрывает свои сервера. Однако по состоянию на 17:00 он до сих пор доступен и неплохо зарабатывает на гуглрекламе. Миротворец незаконно распространяет персональные данные украинских и зарубежных журналистов. Запад не раз призывал его закрыть и расследовать его деятельность.
 
Нефтегаз снова обещает скидку на газ, по его данным получатели субсидии в декабре будут покупать газ на 13% дешевле, чем в ноябре. А по данным депутата Дубинского Нефтегаз продает газ украинцам дороже, чем Словакии, как минимум на 10 центов на каждом кубе.
 
В конце недели синоптики обещают дождь и похолодание.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: нормандский формат Юрий Лужков Путин Владимир Зеленский Петр Порошенко

Архив
Новости
Лужков умер, а порохоботы свернули палатки на Банковой 07:00 Новости дня
Куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий 06:50
Коляда заработала в ноябре в 3 раза меньше, чем ее госсекретарь 06:00 Документ
Соколовская получила в ноябре в 9 раз меньше, чем ее заместители 06:00 Документ
Гривна обвалилась в цене: официальный курс валют на среду 05:55
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР: Трубу и его замов уволят 12:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok