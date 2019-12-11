Лужков умер, а порохоботы свернули палатки на Банковой

Сегодня весь день обсуждают итоги парижской встречи Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель. Главная новость в том, что он не привез никакой "зрады", как ожидали сторонники Порошенко, но и прорыва в установлении мира на Донбассе тоже нет. Есть небольшие тактические победы – новый обмен пленными, расширение миссии ОБСЕ, новые пункты пропуска. По газу четких договоренностей нет. Пожалуй, главным проигравшим по итогам парижской встречи стал Порошенко. Он обещал своим избирателям "зраду", а ее не случилось.



ГБР открыло новое дело против Порошенко по подозрению в госизмене в интересах России. Конечно, по заявлению Портнова. Он обвиняет Порошенко в подписании Минских соглашений, где тот согласился сначала провести выборы в Донецке и Луганске, а затем получить контроль над границей. Забавно, что именно против такой последовательности Порошенко собрал митинг в воскресенье и назвал это красной линией. В ходе парижского саммита стало понятно, что и сейчас контроль над границей является едва ли не главным камнем преткновения для проведения выборов.

Теперь сторонники Порошенко свернули свои гигантские палатки на Банковой и возвратились восвояси.



В Мюнхене умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Это случилось во время операции на сердце. Бывшего мэра столицы похоронят на престижном Новодевичьем кладбище.



У Пашинского изьяли пистолет, из которого он стрелял в прохожего Химикуса. Бывший депутат уже третий месяц находится в СИЗО, за то что выстрелил в ходе конфликта в ногу мужчине.



Депутат Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене скандального закона о языке, в связи с решением Венецианской комиссии. В пятницу Венкомиссия опубликовала многостраничный анализ, где назвала языковой закон несбалансированным, нарушающим права человека и права нацменьшин. И вот теперь Бужанский хочет отменить этот закон полностью.

Вчера ночью о русском языке поспорили Зеленский и Путин. Президент РФ упрекнул Зеленского, что со следующего года закроются все русскоязычные школы в Украине, на что Зеленский ответил, что он сам русскоязычный президент.



Скандальный сайт Миротворец утром заявил, что закрывает свои сервера. Однако по состоянию на 17:00 он до сих пор доступен и неплохо зарабатывает на гуглрекламе. Миротворец незаконно распространяет персональные данные украинских и зарубежных журналистов. Запад не раз призывал его закрыть и расследовать его деятельность.



Нефтегаз снова обещает скидку на газ, по его данным получатели субсидии в декабре будут покупать газ на 13% дешевле, чем в ноябре. А по данным депутата Дубинского Нефтегаз продает газ украинцам дороже, чем Словакии, как минимум на 10 центов на каждом кубе.



В конце недели синоптики обещают дождь и похолодание.

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