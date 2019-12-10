ГБР открыло дело против Порошенко по подозрению в госизмене в интересах России

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего Президента Петра Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в ГБР, по подозрению в государственной измене.

Об этом бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений", - написал он.

Указано, что ГБР открыло дело по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

"Таким образом, достигнутые П. Порошенко 11-12 февраля 2015 года договоренности в значительной мере сужают для любой последующей украинской власти параметры других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности, поскольку благодаря его действиям и пропаганде их безальтернативности и эффективности, соответствующие договоренности воспринимаются и зафиксированы как обязательные к исполнению Украиной, независимо от того, кто осуществляет руководство государством", - говорится в заявлении, которое юрист подал в ГБР, от 9 декабря

Как сообщали Українськi Новини, ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что не исключает, что дела, в которых фигурирует Порошенко будут остановлены, если исполняющим обязанности директора ГБР будет назначен представитель Генеральной прокуратуры.