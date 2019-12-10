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10 декабря 2019, вторник, 14:11 207
Судебная власть 2019-12-10T15:07:01+02:00
Українські Новини
У Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса

У Пашинского снова изъяли пистолет, которым он стрелял в Химикуса

Ярина Вацяк
Обыски, Пистолет, Вячеслав Химикус, Сергей Пашинский

Государственное бюро расследований провело обыск у бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") и изъяла пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса.

Об этом Українським Новинам сообщил в правоохранительных органах.

"У него дома был обыск и изъяли пистолет", - сказал он.

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела против Пашинского.

Собеседник не уточнил, когда именно проводились следственные действия дома у Пашинского.

Он отметил, что ранее пистолет у Пашинского изымала прокуратура, однако спустя некоторое время вернула его владельцу.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Пашинскому по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса. 12 октября защита Сергея Пашинского обжаловала его арест. 

31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт Пашинским и гражданином Химикусом. Во время него Пашинский достал пистолет марки "Glock 19" и выстрелил мужчине в левую ногу.

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