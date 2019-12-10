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10 декабря 2019, вторник, 13:38 1094
Экономика 2019-12-10T15:00:03+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену на газ для украинцев на 13%

"Нефтегаз" снизил цену на газ для украинцев на 13%

Ярина Вацяк
Нефтегаз, Тарифы, Тарифы на газ, Новые платежки, Цена на газ

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на декабрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 12,69%, или на 622 гривен/тыс. куб. м до 4 277 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

"В декабре цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО составит 4 277 гривен/тыс. куб. м. Это на 13% ниже уровня регулируемой цены, которая действовала в ноябре", - говорится в нем.

Отмечается, что несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена на газ на украинском рынке последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил на ноябрь цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения.

Ранее "Нефтегаз" заявил о возможном увеличении цены на природный газ в 2 раза в начале 2020 года в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Тем временем премьер-минист Алексей Гончарук заявил, что Украина не ведет прямые переговоры о закупках газа у РФ.

Также Путин заявлял о готовности снизить цены на газ для Украины.

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