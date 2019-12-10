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10 декабря 2019, вторник, 08:16 2131
Президент 2019-12-10T08:26:02+02:00
Українські Новини
У нас могут говорить на разных языках: Зеленский назвал себя русскоязычным президентом

У нас могут говорить на разных языках: Зеленский назвал себя русскоязычным президентом

Ярина Вацяк
Путин, Русский язык, нормандский формат, Владимир Зеленский
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

В ходе пресс-конференции в Париже после встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) Владимир Зеленский назвал себя русскоязычным президентом.

Так он отреагировал на вопрос одного из журналистов, который спросил у президента России Владимира Путина, почему он так против, чтобы Украина контролировал свою границу на время проведения выборов, пишет "Страна".

Вместо него сначала ответил Зеленский. Он начал свою речь с фразы: "Отвечу вам как русскоязычный президент. У нас люди с хорошим образованием, могут говорить на разных языках".

Путин же на это ответил на вопрос журналиста так: "Естесственно, мы хотим, чтобы русскоязычное население пользовалось правами. Русскоязычными себя считают 38% граждан Украины. Со следующего года они уже не будут учиться на русском".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе

Также Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

В то же время в Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно.

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