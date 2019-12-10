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10 декабря 2019, вторник, 11:18 481
СМИ 2019-12-10T11:18:18+02:00
Українські Новини
Сайт "Миротворец" закрывает все серверы центра

Сайт "Миротворец" закрывает все серверы центра

Надежда Комендантова
Миротворец, сайт
"Миротворец" закрывается. Скриншот

После того, как 16 октября миссия ООН заявила, что сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть, ресурс заявил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Об этом сказано в сообщении на сайте "Миротворец" за 10 декабря.

"Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на радость чудовищам от медиаблядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала. Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе", - сказано в сообщении.

Также "Миротворец" отмечает, что все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Это, в частности, IDentigraF – система распознавания, Myrotvorets news, Радио "Миротворец".

Причины закрытия серверов "Центра Миротворец" не объясняются.

Главная страница центра Главная страница центра "Миротворец". Скриншот

Как сообщали Українські новини, 10 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать закрытие "Миротворца". Ранее в ООН заявили, что сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности. 


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