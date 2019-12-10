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10 декабря 2019, вторник, 06:00 54
Общество 2019-12-10T06:00:03+02:00
Українські Новини
Зрада не случилась: в соцсетях бурно обсуждают историческую "нормандскую" встречу

Зрада не случилась: в соцсетях бурно обсуждают историческую "нормандскую" встречу

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нормандская встреча, Реакция соцсетей, Владимир Зеленский
Фотожабы на Зеленского и Путина заполнили Сеть. Фото: Facebook
Фотожабы на Зеленского и Путина заполнили Сеть. Фото: Facebook

9 декабря прошла встреча в нормандском формате на уровне лидеров стран - Франции, Германии, Российской Федерации и Украины. На встрече обсуждались наиважнейшие вопросы повестки дня - разведение сил на трех новых участках до конца марта 2020 года, обмен в формате "всех на всех", "формула Штайнмайера", а следующая встреча нормандской четверки состоится через 4 месяца.

В соцсетях историческая встреча Макрона, Меркель, Зеленского и Путина вызвала шквал обсуждений как со стороны сторонников президента Зеленского, так и со стороны людей, критикующих деятельность нынешнего президента Украины. Однако в основном люди сходятся в мнении, что переговоры прошли успешно. 

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет.

Также Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

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