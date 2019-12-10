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10 декабря 2019, вторник, 12:11 1100
Политика 2019-12-10T13:30:02+02:00
Українські Новини
Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене закона о госязыке по решению "Венецианской комиссии"

Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене закона о госязыке по решению "Венецианской комиссии"

Надежда Комендантова
Максим Бужанский, Верховная Рада, Законопроект, Государственный язык, закон о языке
Українська мова. Фото: politolog.net
Українська мова. Фото: politolog.net

Депутат "Слуги народа" Максим Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене закона о государственно языке по решению "Венецианской комиссии", которая ранее рекомендовала Украине пересмотреть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" для избежания напряженности в обществе. 

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Внес в парламент законопроект о признании Закона о Государственном Языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской Комиссии", - сообщил депутат.

По его мнению, ничего общего с защитой и развитием украинского языка  действующий закон не имеет.

"Закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", - убежден Бужанский.

Также он считает, что указанный закон наносит ущерб Украине, "выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. ... убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством".

По мнению Бужанского, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания нового документа. Он также призывает к широкой дискуссии на эту тему жителей Востока и Запада Украины, националистов, рационалистов, деятелей культуры и представителей медиа.

Как сообщали Українськi Новини, 27 октября "Венецианская комиссия" прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее ЕС выступал за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу

25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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