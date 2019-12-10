подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Морозный циклон прогонит аномальное тепло: синоптики предупредили о резкой смене погоды
10 декабря 2019, вторник, 06:00 69 Карта
Жизнь 2019-12-10T06:00:02+02:00
Українські Новини
Морозный циклон прогонит аномальное тепло: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Морозный циклон прогонит аномальное тепло: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, Погода на выходные, погода в декабре, Погода на неделю, Прогноз, Погода
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

Настоящая зима с морозами и снегопадами не спешит в Украину. Так, пока в Европе бушует непогода, а в Норвегии и Швеции похолодало до -15, у нас неделя начнется с сухой погоды и плюсовых температур до + 10 ° С. Только в конце недели придет циклон с дождями и резкое похолодание.

Про этом сообщает сервис агропогоды Superagronom, а также синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно данным синоптиков, в начале недели осадков не ожидается, только на Закарпатье дождь. Температура воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью будет колебаться от -2 ... + 2 ° С, дневная - от +2 до + 8 ° С. В западных и южных областях в ночное время температура воздуха составит от -4 до +4 градусов ° С, дневная поднимется до + 4 ... + 11 ° С. 

Прогноз погоды на 10-23 декабря. График: МетеопрогПрогноз погоды на 10-23 декабря. График: Метеопрог

В течение 11-12 декабря на территории Украины продолжит господствовать сухая погода, исключением станут западные области, где предусматриваются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура начнет ползти вниз. Так в южных областях ночью она составит от 0 до + 5 ° С, днем ​​температура воздуха прогреется до + 7 ° С. На остальной территории ночью будет-2 ... + 3 ° С, дневная будет колебаться от +1 ... + 4 ° С. 

Ближе к выходным 13 - 15 декабря на всей территории Украины пройдут осадки. Температура продолжит медленно снижаться. Ночные температуры в северных, восточных, центральных и западных областях достигнут -3 ° С, дневная температура составит от -1 до + 4 ° С. В южных областях будет теплее, ночью -1 ... + 5 ° С, днем ​​- от +3 до + 8 ° С градусов. 

По словам синоптика Виталия Постриганя, в конце недели в Украину прорвется атмосферный фронт с осадками, причем дождь может переходить в мокрый снег и снег. Также ожидается ураганные ветер, что добавит украинцам дискомфорта. 

"Во второй половине недели температура воздуха несколько снизится, однако со следующего понедельника снова потеплеет", - сообщила Диденко.

"По синоптическими расчетам, на похолодание можно рассчитывать после 20 декабря", - прогнозирует Постригань.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Facebook Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.

 

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве Погода на выходные погода в декабре Погода на неделю Прогноз Погода

Архив
Новости
У Кличко не знают, для каких целей закупили 2 дорогих ноутбука 06:19 Документ
Гончарук в ноябре заработал значительно меньше, чем в прошлые месяцы 06:15 Документ
Фотожабы на Зеленского и Путина заполнили Сеть. Фото: Facebook
Зрада не случилась: в соцсетях бурно обсуждают историческую "нормандскую" встречу 06:00
Гривна продолжает укрепляться: официальный курс валют 05:50
Что такое верификация: как будут проверять получателей госвыплат 05:30
больше новостей
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok