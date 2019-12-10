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10 декабря 2019, вторник, 10:19 526
Политика 2019-12-10T10:31:28+02:00
Українські Новини
На Банковой протестующие свернули палаточный городок

На Банковой протестующие свернули палаточный городок

Ярина Вацяк
нормандский формат, Владимир Зеленский, Акция протеста, Банковая

"Рух опору капітуляції" закончил свой протест и свернул палаточный городок возле Офиса Президента на ул. Банковой в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Українських Новин" с места событий.

Так, на ул. Банковой нет палаток протестующих, металлодетекторы отсутствуют, проход открыт и площадь освобождена.

Очевидец Василий Мартынюк сообщил Український Новинам, что палатки свернули около 3 часов ночи.

"Причина такая: Владимир Александрович не перешел "красную линию", - сказал он.

Мужчина заявил, что лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) на встрече ни о чем не договорились, и Президент не пересек черту.

Как сообщали Українські Новини, в Офисе президента Украины заявили, что нормандская встреча прошла успешно. Тем временем Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе. Также Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

Больше новостей о: нормандский формат Владимир Зеленский Акция протеста Банковая

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